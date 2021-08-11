Две жизни забрал коронавирус в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус продолжает бушевать в Хабаровском крае. Так, за прошедшие сутки, 10 августа, в регионе заболели 320 человек. Однако в противовес этому выздоровели 335 жителей края. В тяжелом состоянии находится 26 человек, из них 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Два жителя региона не могли справиться с недугом.

Наибольшее число заболевших, уже традиционно, выявлено в Хабаровске – 238 человек. Еще 27 новых пациентов появилось в Хабаровском районе и 21 в Тугуро-Чумиканском. Чуть меньше, всего восемь новых случаев, зафиксировано в Комсомольске-на-Амуре. Шестеро заболели в Ванинском районе и 10 в районе имени Лазо. По три человека заболели в Верхнебуреинском и Нанайском районах, и единичные случаи обнаружены в Комсомольском, Ульчском, Охотском и Аяно-Майском районах.

Немного сократили коечный фонд. Сейчас в региона развернуто 1849 ковидных коек, свободными остаются 449 из них. Лечение в госпиталях получает 1400 пациентов и еще 4288 выздоравливают дома.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.