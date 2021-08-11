Выплаты по соцконтрактам увеличили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В 2020 году единовременная выплата на одного нетрудоспособного челна семьи составлял лишь 5 тысяч рублей. Еще 10 тысяч рублей выплачивали на развитие личного подсобного хозяйства и открытие собственного дела. С этого года цифра выросла в несколько раз. Так, на открытие своего дела государство готово заплатить до 250 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства – до 100 тысяч рублей.

На социальные контракты в крае заложено около 270 миллионов рублей, из них 226,7 миллиона рублей – это федеральные деньги. В целом, программа действует с 2012 года. Если раньше получить поддержку могли только малоимущие семьи с детьми, то сейчас – все малоимущие семьи.

За первые семь месяцев года социальный контракт уже успели заключить 1262 человека на 65 миллионов рублей. При этом 881 контракт направлен на выход семей из трудной жизненной ситуации и только 92 на поиск работы и получение профессионального образования.

Для того чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в центр соцподдержки населения по месту жительства либо в МФЦ.

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