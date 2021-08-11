Гравийку заменят асфальтом на улице Больничной в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Просьбы местных жителей о замене гравийной дороги на асфальтированную были услышаны. Недалеко от Железнодорожной больницы на улице Больничной появится новая дорога. Кроме того, дорожники оборудуют участок лотками водоотведения, поставят бордюры и сделают тротуар.

- Завершить ремонт мы планируем уже к 15 сентября. На участок длиной в 650 метров уйдет 17 миллионов рублей. Средства поступили по федеральной программе «Безопасные качественные дороги». Хотя дорога расположена в частном секторе, она активно используется, и местные жители попросили ее отремонтировать, - рассказал Роман Евстегнеев, заместитель начальника городского отдела управления дорог и внешнего благоустройства.

В этом году ремонт по программе «Безопасные качественные дорогие проходит на 83 объектах. На них выделено 1,4 миллиарда рублей.

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