Более 40 миллион рублей из бюджета Хабаровского края ушло в сельское хозяйство

Более 40 миллион рублей из бюджета Хабаровского края направили в аграрную отрасль Фото: Правительство Хабаровского края

С 2016 года в регионе действует программа по обновлению машинно-тракторного парка. Аграрные организация могут вернуть до половины от стоимости купленной техники. Например, в 2021 году такой услугой воспользовались 11 производителей, на которые ушло 40,4 миллиона рублей.

– Краевую поддержку успели получить 11 сельскохозяйственных товаропроизводителей края, в том числе четыре сельскохозяйственные организации и семь крестьянско-фермерских хозяйств. Куплено 50 единиц техники, в том числе: семь тракторов, шесть зерноуборочных комбайнов, один кормоуборочный комбайн, 36 единиц прицепной, навесной сельскохозяйственной техники и перерабатывающего оборудования, – рассказали в краевом минсельхозе.

Сейчас обеспеченность предприятий тракторами составляет 82%, зерноуборочными комбайнами – 86%, а навесной и прицепной техникой – 87%.

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