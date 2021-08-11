«Это не правда»: администрация Хабаровска опровергла слухи о дополнительной пенсии мэра и его замов Фото: Администрация Хабаровска

Накануне в средствах массовой информации Хабаровска появилась информация о дополнительных пенсионных выплатах, которые получает глава города и его заместители. О миллионных дырах сообщила депутат городской думы Наталья Жирякова. По информации депутата на дополнительные выплаты чиновникам в дефицитном бюджете заложено 35 миллионов рублей.

- Это не правда. Сейчас объясним, почему. Мэр Хабаровска не является муниципальным служащим. Также как председатель городской думы и два заместителя председателя, мэр города занимает выборную должность, и пенсия муниципального служащего ему не положена, - объяснили в пресс-службе городской администрации.

При этом в администрации отметили, что получить пенсию вышеуказанные лица смогут только при соблюдении двух условий – 15 лет стажа на муниципальной или государственной службе и увольнение с муниципальной службы с выходом на пенсию.

А вот заместителям мэра, как относящимся к категории муниципальных служащих, доплата полагается после увольнения и выхода на пенсию. Однако нужен стаж не меньше 15 лет и сразу после выхода на пенсию нельзя работать, иначе надбавки не будет. При этом из городского бюджета идут только средства за выслугу лет. Всю остальную часть пенсии оплачивает государство.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.