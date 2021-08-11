Пролетел на желтый: множество травм получил невиновный в ДТП в Хабаровске. Фото: городское управление ГИБДД.

Вчера, 10 августа, около полудня один из хабаровских автолюбителей посчитал, что обладает сверхспособностью быстро передвигаться, и надавил педаль газа на желтый сигнал светофора, не проследив за безопасностью выполняемого маневра. Проезжая по улице Краснореченской в сторону Богачева, водитель Nissan Teana влетел в Toyota Corolla Fielder. Водитель последней пытался повернуть налево со встречного направления, а в итоге оказался в больнице с множеством травм и покореженным авто.

- Больше всего пострадал водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder. У мужчины 1982 года рождения диагностирован перелом двух ребер, подкожная эмфизема, пристеночный пневмоторакс и ушиб мягких тканей головы, - рассказали в городском отделении ГИБДД.

А вот 28-летний виновник аварии лишь ушиб голеностопный сустав. Более того, он отказался от прохождения освидетельствования, ведь водительских прав у него не оказалось.

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