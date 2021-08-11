Долгов по зарплате на 1,6 миллиона рублей накопила транспортная компания Хабаровского края
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Амурская городская прокуратура взялась за дело муниципального унитарного предприятия «Пассажирское автотранспортное предприятие». В течение июня и июля 2021 года руководство компании не выплачивало заработную плату 49 сотрудникам. Сейчас весь долг - 1,6 миллиона рублей - выплачен работникам. Однако без вмешательства прокуратуры ситуация могла усугубиться.
- Городской прокурор внес директору предприятия представление. В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
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