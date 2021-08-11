Больше четырех тысяч детей собрали в школу в Хабаровском крае

Больше 4000 детей собрали в школу в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Лето близится к концу, а это значит, что уже совсем скоро школьники сядут за парты, и начнется новый учебный год. Ежегодно в регионе проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу», в рамках которой помощь получают малообеспеченные семьи края. Собирать все необходимое начали полтора месяца назад - 1 июля. За это время поддержку уже получили больше четырех тысяч детей, и на это ушло около 10 миллионов рублей.

Так, за первый месяц государственную социальную помощь получили 353 ребенка на сумму шести миллионов рублей. Еще 764 ребенка из многодетных семей получили единовременную материальную помощь. Всего было выплачено 917 тысяч рублей. А 2953 человека обеспечили одеждой, обувью и канцелярией на 2,9 миллиона рублей.

Акция еще не закончилась и продлится до 30 сентября. Пункты сбора и выдачи организованы на базе школ, а также центров социального обслуживания населения края. Денежные средства можно перечислить на расчетные счета центров социальной поддержки населения края и расчетный счет «Российского детского фонда». Подробную информацию можно получить по телефонам горячей линии: 32-62-49, 31-13-59.

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