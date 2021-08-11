Терморобот появится в селе Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Отопительную систему улучшают в поселке Сергеевка Хабаровского края. В скором времени вместо старой котельной там появится автоматизированная система выработки тепла «Терморобот». Система - это угольные терминалы с котлами для нагрева воды. Однако в ней все процессы автоматизированы. Ей сможет управлять один оператор, в некоторых случаях даже дистанционно.

- В июле было подписано концессионное соглашение с ООО «АмурТермоЭнерго», которое за свой счет проведет все необходимые работы. Уже в 2022 году компания реконструирует тепловые сети протяженностью 0,2 километра и построит блочно-модульную угольную котельную «Терморобот». Стоимость котельной - 8,2 миллиона рублей, - сообщили в краевом министерстве ЖКХ.

С появлением «Терморобота» тариф на отопление для жителей уменьшится в 1,5 раза. Краевой бюджет также получит свою выгоду. Так, компенсация за недополученные доходы снизится до 3,54 миллиона рублей в год, что на 28,5% меньше, чем закладывалось на 2023 год.

До 2025 года обновление мазутных котельных проведут в поселках Ванино, Литовко Амурского района и Заветы Ильича Советско-Гаванского района. Всего же по программе модернизации за пять лет в регионе перезапустят 30 отопительных объектов.

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