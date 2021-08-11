Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми. Фото: "Ростелеком".

При оформлении подписки на одного ребенка второй получит доступ к «Лицею» в подарок до конца 2021 года. Подключиться для получения подарка нужно до 31 августа 2021 года.

Лето - отличное время для саморазвития. Школьникам важно не растерять за каникулы знания и подготовиться к началу учебного года, ведь половина лета уже прошла. «Лицей» поможет справиться с этой задачей в увлекательном игровом формате, который побуждает узнавать новое и помогает улучшить оценки.

В подписку входят специальные курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, электронная библиотека знаний по всем предметам за 5-11 классы, тренажеры для развития памяти, внимания и логики, познавательные развивающие курсы, а также консультации психологов. Школьная программа поделена на три блока: начальная школа (1-4 классы), средняя (5-8 классы) и старшая (9-11 классы). Курсы «Лицея» разработаны лучшими преподавателями, методистами и экспертами, ведущими специалистами в сфере науки и образования в России.

- В России более восьми миллионов семей с двумя и более детьми, которым необходимо качественное образование. Мы знаем, как непросто приходится родителям, когда помогать по учебе нужно сразу нескольким детям. Разный возраст - разные нагрузки, интересы и программа. В «Лицее» у каждого ребенка появится возможность самостоятельно изучить все темы школьной программы по индивидуальному графику, эффективно подготовиться к экзаменам и развить полезные навыки на дополнительных курсах, - сказал Кирилл Брылев, директор продуктового офиса «Перспективные цифровые продукты» компании «Ростелеком».

Родители и дети могут следить за прогрессом обучения в новом разделе «Успеваемость». Ученикам доступна индивидуальная статистика обучения: наглядные графики, показывающие количество пройденных и незавершенных уроков; прогресс в обучении за год, месяц или неделю; детальная информация с указанием освоенных, не до конца изученных или новых тем, а также регулярность занятий.

Стоимость подписки составляет 199 рублей в месяц на весь образовательный контент «Лицея». Чтобы принять участие в акции, надо сделать несколько шагов: создать аккаунт для второго ребенка, активировать подписку в одном из личных кабинетов, направить на почту lc@rt.ru электронные адреса и номера мобильных телефонов двух личных кабинетов платформы «Лицей». После этого активируется бесплатная подписка на втором аккаунте.