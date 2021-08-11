Краевой дворец единоборств в Хабаровске проведет день открытых дверей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске свои двери для всех желающих откроет Краевой дворец единоборств. Тренировки в центре уже проходят по разным видам спорта. Кроме того, стартовала запись для новичков по прыжкам на батуте, самбо, дзюдо, киокусинкай, спортивной борьбе и фехтованию. В полную силу дворец начнет работать уже в сентябре.

- Мы планируем набрать около 200 ребят на все секции. Чтобы каждый смог определиться со своим видом спорта, мы и проводим день открытых дверей. Специально для гостей показательные выступления устроят шесть секций, - рассказал Андрей Горничный, директор спортивной школы «Краевой центр единоборств».

День открытых дверей пройдет 14 августа в 12:00 по адресу: улица Павла Морозова, 138. Записаться в секции можно по телефону 45-78-20.

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