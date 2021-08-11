В выходные в Виноградовке убили человека Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В воскресенье, 8 августа, в селе Виноградовка Хабаровского района обнаружили труп мужчины. Его тело находилось в одном из жилых домов села. По предварительной информации, мужчина скончался от ножевых ранений.

- Следственным отделом по Хабаровскому району СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

На месте происшествия провели осмотр и назначили экспертизы. Сейчас допрашивают свидетелей. Как отметили в ведомстве, по подозрению в убийстве задержан мужчина 1981 года рождения. Сейчас он заключен под стражу и ведется расследование.

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