Более миллиона рублей перевел хабаровчанин мошенникам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне в отдел полиции обратился 44-летний житель Кировского района. Мужчина лишился 1 миллиона 200 тысяч рублей. Именно такую сумму обманутый хабаровчанин перевел мошенникам.

По словам пострадавшего, схема обмана оказалась связана с кредитованием. Мошенник позвонил и представился сотрудником безопасности одного из банков. Он сказал, что якобы неизвестные оформили на хабаровчанина кредит на кругленькую сумму. Поэтому, чтобы предотвратить действия мошенников, необходимо оформить заем и деньги перевести на «безопасную» страховую ячейку. В историю мужчина поверил и на несколько счетов скинул больше миллиона рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция разыскивает злоумышленников, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Напоминаем, что если вам позвонили из банка и просят совершить любые манипуляции с банковскими картами, мгновенно кладите трубку. Чтобы уточнить информацию, лучше обратитесь на горячую линию банка или дойдите до ближайшего офиса.

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