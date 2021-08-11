Погода в Хабаровске 12 августа 2021: тепло и безветренно Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Четверг обещает быть солнечным и теплым на всей территории Хабаровского края. В столице региона, например, сегодня без осадков. Днем воздух прогреется от +24 до +26 градусов, поэтому стоит заранее продумать свой наряд. По информации синоптиков, ветер будет слабый, всего от трех до восьми метров в секунду, восточного направления.

Еще теплее будет в южных районах края. Там столбик термометра максимум поднимется до +27 градусов. Осадки не прогнозируются, а ветер ожидается юго-восточного направления от 5 до 10 метров.

В центре региона будет даже теплее, чем на юге. Синоптики обещают днем от +20 до +28 градусов. Дождей не будет. Немного подпортить настроение может ветер. Он будет дуть в различных направлениях со скоростью от 2 до 11 метров в секунду.

На севере также тишь да гладь. Осадки не прогнозируются. Днем температура будет варьироваться в зависимости от территории от +18 до +27 градусов. Ветер в различных направлениях будет дуть от 2 до 12 метров в секунду.

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