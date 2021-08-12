Три жизни забрал коронавирус в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежедневная коронавирусная картина практически не меняется уже на протяжении нескольких дней. Стабильный прирост в 321 новый случай зафиксирован 11 августа. Выздороветь смогли сразу 338 человек. Однако до сих пор в тяжелом состоянии находятся 26 человек, 16 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Коронавирус забрал три жизни за прошедший день.

В основном заболевали в Хабаровске - 206 положительных результатов. Увеличение показывает и Комсомольск-на-Амуре, где за сутки заболело 30 человек, а в Хабаровском районе заразились 23 жителя. Еще 20 новых пациентов появилось в районе имени Лазо и 14 в Советстко-Гаванском. Небольшой прирост произошел в Ульчском районе. Там инфицировались 11 человек. По четыре новых случая выявлено в Ванинском и Амурском районах. Трое заболели в Бикинском районе, двое - в Охотском. По одному человеку заболело в Николаевском, Вяземском, Солнечном и Верхнебуреинском районах.

Напомним, что в регионе сократилось количество ковидных коек. Сейчас лечение в госпиталях проходят 1355 жителей региона. Коечный фонд обладает еще 494 местами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.