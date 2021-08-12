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Здоровье12 августа 2021 2:40

В Хабаровском крае сократили коечный фонд

Один ковидный госпиталь упразднили в Комсомольске-на-Амуре
Татьяна ЦВЕНГЕР
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В Хабаровском крае сократили коечный фонд

В Хабаровском крае сократили коечный фонд

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока ситуация с коронавирусом остановилась в одной точке. Количество заболевших за сутки держится на одной отметке практически каждый день. Однако люди выздоравливают и число исцелившихся ежедневно превышает число инфицированных. В связи с этим, в регионе решили сократить коечный фонд.

Так, в комсомольской городской больнице имени А.В. Шульмана закрыли 60 коек. В медучреждении пройдет дизенфекция, после чего, с 20 августа, в ней возобновится оказание плановой помощи.

Сейчас все пациенты переведены в городскую больницу имени М.И. Шевчук.

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