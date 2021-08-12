В Хабаровском крае сократили коечный фонд
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пока ситуация с коронавирусом остановилась в одной точке. Количество заболевших за сутки держится на одной отметке практически каждый день. Однако люди выздоравливают и число исцелившихся ежедневно превышает число инфицированных. В связи с этим, в регионе решили сократить коечный фонд.
Так, в комсомольской городской больнице имени А.В. Шульмана закрыли 60 коек. В медучреждении пройдет дизенфекция, после чего, с 20 августа, в ней возобновится оказание плановой помощи.
Сейчас все пациенты переведены в городскую больницу имени М.И. Шевчук.
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