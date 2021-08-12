Спортивный выходной ждет хабаровчан Фото: Администрация Хабаровска

В честь Дня физкультурника в Хабаровске на стадионе «Юность» пройдет спортивный праздник «От знака ГТО к Олимпийский медалям». Сдать нормативы по легкой атлетике, метанию спортснаряда, подтягиваю, прессу, наклонам, прыжкам и стрельбе смогут все желающие. Кроме того, для семейных команд организуют спортивные конкурсы, а также проведут футбольный турнир по малоформатному футболу.

Пройдет все на стадионе «Юность» 14 августа в 10:00. Чтобы принять участие и сдать нормативы, необходимо до 13 августа сообщить о желании посоревноваться по телефонам: 47-02-81, 47-05-71, или отправить список участников на почту gto.hab27@mail.ru.

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