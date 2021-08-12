Михаил Дегтярев упрекнул мэра Хабаровска из-за бараков Фото: Правительство Хабаровского края

Вчера, 11 августа, во время прямого эфира в соцсетях врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в очередной раз спросили о судьбе бараков на проспекте 60-летия Октября.

- Когда будут расселять людей на проспекте 60-летия Октября, и куда их переселят? - зачитал вопрос Михаил Дегтярев.

Вопросу глава региона не удивился.

- Да их уже расселяют. Уже три дома расселили и два в ближайшие пару недель. В этом году, если все пойдет по графику, еще шесть расселим. Все остальное - в следующем году. До конца 2022 года там не будет ни одного жителя в этих домах. Вопрос снова - это отдельная история, которая идет параллельно. Она меня меньше волнует. Для меня главное - людей расселить, а очистка - это уже второе. К середине 2023 года мы закончим снос и расчистку, после чего обратимся к людям с вопросом, что было бы лучше там сделать, - рассказал Михаил Дегтярев.

При этом жители края спросили и о том, почему до сих пор нет перечня домов под снос, и сообщили, что основную информацию о судьбе бараков узнают из СМИ.

- Вот у меня такой же вопрос. Сергей Анатольевич Кравчук, почему люди узнают новости только из СМИ? Деньги вам дали, техника и поддержка краевого правительства у вас есть. Дайте людям график очередности, когда они будут отселяться и получать жилье. Договорились? - обратился врио к мэру Хабаровска.

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