Председатель ТСЖ в Хабаровске может получить срок из-за упавших ворот Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В суд передали дело председателя ТСЖ в Хабаровске. Мужчину обвиняют по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Мужчине грозит лишение свободы сроком на один год.

Как выяснилось, еще в сентябре 2020 года в одном из дворов Индустриального района играла 11-летняя девочка. В какой-то момент на спортивной площадке на девочку опрокинулись ворота. Она получила тяжелые травмы. Оказалось, что жильцы уже просили убрать ворота, но работники ТСЖ этого не сделали.

Свою вину председатель ТСЖ не признал.

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