Активные работы по реконструкции бульваров в Хабаровске начнутся уже в 2022 году
Фото: Максим МОЛОТОВ
К масштабной реконструкции Амурского и Уссурийского бульваров готовятся в Хабаровске. Накануне главы города и региона посетили бульвары, чтобы оценить масштаб работы.
- Центральный район - это жемчужина, сердце Хабаровска. Поэтому вопросы благоустройства стоят в повестке дня. В следующем году город за свой счет заканчивает проектирование реконструкции, а мы, соответственно, поможем краевыми и федеральными деньгами. Это обязательно, так как бульвары - основные места притяжения горожан. Подошло время их реконструировать, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.
Предполагается замена внутренних коммуникаций и благоустройство. Правда, о том, когда работы будут завершены и город увидит новые бульвары, информации пока нет. Однако известно, что реконструкция Амурского бульвара будет стоить чуть меньше двух миллиардов рублей, а Уссурийского - 1,5 миллиарда рублей.
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