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Общество12 августа 2021 11:00

Хабаровские школьники очистили дамбу и закрасили граффити

Ребята работали от «Дельфина» до «Ерофея»
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Хабаровские школьники очистили дамбу и закрасили граффити

Хабаровские школьники очистили дамбу и закрасили граффити

Фото: Администрация Хабаровска

Во время акции «Чистый берег - чистый район» хабаровские трудовые отряды старшеклассников убрали дамбу от пляжа «Дельфин» до арены «Ерофей». Мусора оказалось не так много, его школьники убрали буквально за час. Не обошлось, правда, без неприятных находок, типа окурков и разбитых бутылок. А вот граффити ребятам пришлось закрашивать дольше.

- Видимо, так некоторые хабаровчане хотят выразить себя, этими рисунками. Но, честно говоря, непонятно, кому могут понравиться такие несуразные надписи, а особенно маты. Если бы рисовали какие-то картины или хотя бы пожелания, например, доброго утра или хорошего настроения, мы бы не закрашивали. Ведь они несут позитив, - рассказала Полина Педель, участница акции «Чистый берег - чистый район», участница трудового отряда «Поколение».

Всего в акции приняли участие четыре отряда - больше 50 человек.

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