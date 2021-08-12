Отсыпку амурского затона в Хабаровске закончат к субботе Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице идет засыпка амурского затона, который защищает микрорайон «Прибрежный». До субботы специалисты должны отсыпать 25 тысяч кубометров песка и пять тысяч кубометров сланца.

- Сейчас на месте работает 10 единиц техники, такой как самосвалы, тракторы, экскаваторы и судно-грейфер. Работа выполнена наполовину, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Из-за паводка в Хабаровске установлено 14 насосов, развернуто два пункта временного размещения на 60 человек и еще один в резерве.

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