Трактор свалился в кювет при строительстве дамбы в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области на борьбу с паводком вышли не только спасатели, но и тяжелая техника. Так, сегодня, 12 августа, при строительстве песчаной дамбы в кювет свалился трактор. Застряв колесом в траве, машина вышла из строя, и для ее спасения пришлось привлекать пожарную машину.

- Ну вот, МЧС спешит на помощь. Трактор ушел колесом в кювет. Будем пытаться доставать, - комментирует происходящее автор видео с места ЧП.

Вытащить несчастный трактор удалось достаточно быстро. Тросом его подцепили к пожарной машине, и та вытянула машину из кювета.

- Ну вот, Урал есть Урал, - заключил автор видео.

Во время ЧП никто не пострадал. Напомним, что в ЕАО также проводятся работы по защите жилых территорий от последствий паводка.

– В круглосуточном режиме, спасатели МЧС России информируют население, разъясняют текущую паводковую обстановку и прогноз развития ситуации при повышении уровня воды, доставляют в населенные пункты продукты питания, оказывают адресную помощь жителям, помогают поднять имущество и мебель, эвакуируют жителей и в круглосуточном режиме проводят мониторинг гидрологической обстановки, – рассказал Роман Бойко, начальник ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

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