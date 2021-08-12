Погода в Хабаровске 13 августа 2021: теплое окончание рабочей недели Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Пятница, 13 августа, обещает быть комфортной и солнечной. Некоторым может показаться, что в такую погоду работать – грех, но до выходных остается полшага, поэтому можно и подождать. Так, в Хабаровске днем будет стоять комфортная температура от +24 до +26 градусов. Осадки не ожидаются, также как и другие катаклизмы. Ветер будет южный от 2 до 7 метров.

Примерно такая же погода без осадков и сильного ветра установится в южных районах региона. Днем столбик термометра максимум поднимется до +28 градусов. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении от 3 до 8 метров.

А вот в центре будет даже теплее, чем на юге. Днем воздух прогреется до +29 градусов. Осадков не будет, а ветер подует со скоростью от 2 до 9 метров в различных направлениях.

Удивительно, но и на севере края уже второй день сохраняется стабильная погода. Днем, в зависимости от территорий, температура воздуха будет варьироваться от +15 до +28 градусов. Ветер там будет дуть сильнее, от 2 до 11 метров, чем в остальной части региона, но также – слабо и в различных направлениях.

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