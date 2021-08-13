Очередной рекорд: 290 человек заболели коронавирусом в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Небольшой рост по числу заболевших показал Хабаровск 12 августа. В краевой столице инфицировались 290 человек. Всего же в Хабаровском крае зафиксировано 317 новых случаев заражения коронавирусом. Побороть недуг смогли 339 пациентов.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 26 жителей края, 16 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, за прошедшие сутки от ковида умерло два человека.

Наибольший прирост выявлен в Хабаровске - 290 случаев. Еще по шесть новых пациентов появилось в Комсомольске-на-Амуре, а также в Аяно-Майском районе. Четверо заболели в Николаевском районе, и по три новых пациента появилось в районах имени Лазо и Тугуро-Чумиканском. Два человека заболело в Хабаровском районе, а также по одному случаю выявлено в Охотском, Верхнебуреинском и Бикинском районах.

Медленно, но верно освобождается коечный фонд. Из 1849 развернутых коек свободными остаются 510.

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