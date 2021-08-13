За взятку в 51 тысячу рублей может сесть несколько человек в Хабаровском крае
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сразу несколько человек получат наказание за взятку в Хабаровском крае. Уже завершено расследование в отношении женщины, которая выступила посредником при передаче денег. Делом занимался отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
Так, в феврале 2020 года экс-начальник отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» за указание в документации недостоверной информации получила взятку. 51 тысячу рублей от предпринимателя передала посредница, которой сейчас грозит до 10 лет лишения свободы.
- Уголовное дело в отношении должностного лица направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении иных фигурантов уголовные дела находятся в производстве следователей, - сообщила Дарья Немцева, старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.
Напомним, что подделке подверглись документы о планировке помещения.
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