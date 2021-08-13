Сотни школьных учебников за 220 миллионов рублей закупили в Хабаровском крае

Все учебники входят в утвержденный перечень учебной литературы Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край доставили крупную партию учебников. В этом году регион заявился на закупку 550 тысяч книг. На эти цели выделено 220 миллионов рублей, что на 74 миллиона меньше, чем в 2020-м.

Все учебники входят в утвержденный перечень учебной литературы. Книги пополнят фонды библиотек, так как в этом году число школьников выросло почти на две тысячи.

- Покупаются книги, которые впервые вошли в состав федерального перечня 2020 года. Например, учебник по родному русскому языку, - рассказала Ольга Давыдова, главный специалист управления общего образования минобрнауки региона.

В край пришло свыше 95 процентов учебников. Книги доставят во все районы к концу августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

- К нам поступило 1489 экземпляров. Будем их распаковывать, ставить печати, вклеивать контрольные листки. Затем сформируем комплекты. Перед 1 сентября обязательно напомним детям и их родителям, что к книгам нужно относиться аккуратно, - поделилась Анастасия Селезнева, педагог-библиотекарь хабаровской школы №15.