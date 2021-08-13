Бегите на материк: теплоходы перестанут ходить на левый берег Хабаровска

13 августа - последний день, когда будут ходить теплоходы Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске прекращается пассажирская навигация по Амуру. Всему виной паводок, из-за которого уровень воды в реке превысил 530 сантиметров. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Хабаровска.

13 августа - последний день, когда будут ходить теплоходы. Дачникам левобережья настоятельно рекомендуется убрать урожай и перебраться на материк. Последний рейс будет совершен в 17:30 часов.

- Все подъезды к садово-огородным участкам подтоплены, у теплоходов нет возможности безопасно перевозить людей. За две недели до подъема воды была проведена большая информационная работа. На всех теплоходах были размещены объявления о том, что перевозки прекратятся при уровне воды 530 сантиметров. Также регулярно капитаны судов через громкоговорители извещали об этом дачников, - сказал Владимир Ощановский, начальник городского управления промышленности, транспорта, связи.

Вернуться на Кабельный, Дачный или Большой Уссурийский острова можно будет после того, как уровень воды упадет ниже 510 сантиметров. Тогда речные трамвайчики возобновят работу.

После 13 августа эвакуировать людей с островов будут спасатели на катерах.