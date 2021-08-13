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Происшествия13 августа 2021 6:07

Медведя-расхитителя могил застрелили на кладбище в Комсомольске

Погост временно закрыли для посещения
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Ошивался зверь в районе свежих захоронений

Ошивался зверь в районе свежих захоронений

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Медведи повадились на кладбище «Старт» в Комсомольске. Звери разрывали могилы и ломали надгробия. Один косолапый вандал попался в ловушку охотоведов.

Медведя застрелили 11 августа. Хищник покушался на могилы в течение недели. Ошивался зверь в районе свежих захоронений. К слову, здесь замечены следы не одного медведя, что создает угрозу жизни и здоровью посетителей кладбища.

- С 13 августа городское кладбище «Старт» временно закрыто для посещения граждан. Также запрещен въезд личного автотранспорта на территорию погоста, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Комсомольска.

На кладбище дежурит охотовед. О том, когда посещение разрешат вновь, будет сообщено дополнительно.