Дамбу для защиты домов отсыпают в Краснофлотском районе Хабаровска

Защитную дамбу будут отсыплют до отметки реки в 7,5 метров Фото: Администрация Хабаровска

На Штормовой улице коммунальщики отсыпают дамбу. Это связано со стремительно повышающимся уровнем воды в Амуре. По прогнозам гидрологов, река может «дорасти» до отметок 600-650 сантиметров.

Если прогнозы окажутся реальными, то под угрозу подтопления на Штормовой улице попадут восемь домов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Хабаровска.

- На объекте задействовано четыре самосвала и один экскаватор. В ближайшие два дня они отсыпят защитное сооружение неподалеку от улиц Штормовой и Прибрежной, вдоль которых течет Амур, - сказал Михаил Ташматов, заместитель председателя комитета по управлению Краснофлотским районом.

Защитную дамбу будут отсыпать до отметки реки в 7,5 метра. Тогда дома будут защищены, если вода в Амуре поднимется выше прогнозируемого уровня.