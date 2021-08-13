Дамбу для защиты домов отсыпают в Краснофлотском районе Хабаровска

Защитную дамбу будут отсыплют до отметки реки в 7,5 метров
Фото: Администрация Хабаровска
На Штормовой улице коммунальщики отсыпают дамбу. Это связано со стремительно повышающимся уровнем воды в Амуре. По прогнозам гидрологов, река может «дорасти» до отметок 600-650 сантиметров.
Если прогнозы окажутся реальными, то под угрозу подтопления на Штормовой улице попадут восемь домов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Хабаровска.
- На объекте задействовано четыре самосвала и один экскаватор. В ближайшие два дня они отсыпят защитное сооружение неподалеку от улиц Штормовой и Прибрежной, вдоль которых течет Амур, - сказал Михаил Ташматов, заместитель председателя комитета по управлению Краснофлотским районом.
Защитную дамбу будут отсыпать до отметки реки в 7,5 метра. Тогда дома будут защищены, если вода в Амуре поднимется выше прогнозируемого уровня.