16 контейнеров черной икры нашли у браконьера в Хабаровском крае

Полицейским селянин сказал, что поймал всего двух осетров сетями, Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Ульчском районе местный житель оказался браконьером. 41-летний мужчина хранил в доме настоящий запрещенный клад. У селянина нашли 7,75 килограмма икры осетровых рыб, которые занесены в Красную книгу РФ.

Богатство нашли оперативники, которые нагрянули с обыском в дом браконьера с криминальным прошлым. Черная икра была расфасована в 16 контейнеров: 15 пол-литровых и один - объемом 0,25 литра. Полицейским селянин сказал, что поймал всего двух осетров сетями, а почти восемь килограммов деликатеса заготовил для себя.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов…». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание - до четырех лет колонии со штрафом до 1 миллиона рублей.