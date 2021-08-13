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Происшествия13 августа 2021 8:29

16 контейнеров черной икры нашли у браконьера в Хабаровском крае

Вес деликатеса составил почти восемь килограммов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Полицейским селянин сказал, что поймал всего двух осетров сетями,

Полицейским селянин сказал, что поймал всего двух осетров сетями,

Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Ульчском районе местный житель оказался браконьером. 41-летний мужчина хранил в доме настоящий запрещенный клад. У селянина нашли 7,75 килограмма икры осетровых рыб, которые занесены в Красную книгу РФ.

Богатство нашли оперативники, которые нагрянули с обыском в дом браконьера с криминальным прошлым. Черная икра была расфасована в 16 контейнеров: 15 пол-литровых и один - объемом 0,25 литра. Полицейским селянин сказал, что поймал всего двух осетров сетями, а почти восемь килограммов деликатеса заготовил для себя.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов…». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание - до четырех лет колонии со штрафом до 1 миллиона рублей.