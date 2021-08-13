Поделиться яблоками, тыквами и кукурузой с животными просит Приамурский зоосад

В Приамурском зоосаде под Хабаровском началась акция «Добрый урожай» Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

В Приамурском зоосаде под Хабаровском началась акция «Добрый урожай». Посетители и неравнодушные люди могут поделиться излишками урожая. Гостинцы идут на корм животным.

- У нас содержится 135 диких животных, и все они любят яблоки, в том числе и ранетки. Бурые медведи Балу, Маша и Дива обожают арбузы и дыни, пятнистые олени Смородинка и Иннокентий отдают предпочтение тыкве, моркови и яблокам, изюбри Тайга и Василек - сладкой свекле, а ондатры - кукурузе. Даже тиграм даем овощи. Прячем в тыкву мясо, Бархат с Ригмой разрывают ее и подбрасывают, чтобы достать мясо. Так они больше двигаются, а это жизненно необходимо диким животным в замкнутых условиях проживания, - рассказали сотрудники зоосада.

Угощения животным собирают уже семь лет. В среднем заготавливается порядка 300 килограммов овощей, ягод и плодов. Самым урожайным выдался 2020 год, когда жители региона привозили продукты машинами. Всего удалось собрать свыше десяти тонн гостинцев для зверей.

В этом году тому, кто принесет более пяти килограммов продуктов, положен подарок - бесплатный билет в зоосад. Акция продлится до 20 октября. Приносить можно любые гостинцы, кроме груш.