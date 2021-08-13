Погода в Хабаровске 14 августа 2021: без дождей и ветра Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Практически для всех жителей Хабаровского края суббота, 14 августа, пройдет без осадков, кроме Верхнебуреинского района. Синоптики сообщают, что там возможен небольшой дождь.

А в Хабаровске погода будет отличной. Днем воздух прогреется до +27 градусов. Не добавит неприятных сюрпризов и ветер. Он будет дуть в южном направлении со скорость от 3 до 8 метров. Ночью, конечно, будет в два раза прохладнее – от +12 до +14 градусов.

На юге в субботу так вообще ожидается жара. Днем столбик термометра поднимется от 25 до 30 градусов тепла. Осадки также не ожидаются. Ветер будет чуть посильнее, от 4 до 9 метров, но также южного направления.

В центральных районах днем тоже установится теплая погода – от +20 до +29 градусов. Ветер ожидается также южного направления – от 2 до 7 метров. Осадки прогнозируются только Верхнебуреинском районе.

На севере погода будет неоднозначной. В зависимости от территорий температура будет варьироваться от +16 до +28 градусов. Осадки не ожидаются, но ветер будет дуть в южном и юго-западном направлениях от 2 до 13 метров.

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