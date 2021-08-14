Хорошие новости: никто не умер от коронавируса в Хабаровском крае за прошедшие сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впервые за несколько месяцев в Хабаровском крае за сутки, 13 августа, от коронавируса не умерло ни одного человека. В предыдущий раз нулевой показатель был отмечен лишь 17 мая, когда в сутки фиксировалось лишь по 20-30 новых пациентов. Однако, говорить о полной победе над инфекцией пока рано.

За прошедшие сутки в Хабаровском крае инфицировалось 315 человек. Побороть ковид смог 341 пациент. В тяжелом состоянии до сих пор находятся 26 человек, при этом днем ранее к аппаратам ИВЛ было подключено 16 человек, а уже 13 августа аппарат понадобился еще одному пациенту.

Уже по традиции наибольший прирост по пациентам показал Хабаровск – 192 случая. Резкий рост обнаружен в Вяземском районе – 57 новых пациентов. Сразу 33 человека заболели в Верхнебуреинском районе и 22 в Хабаровском. Всего четыре случая выявлено в Комсомольске-на-Амуре. По два новых пациента появилось в Ульчском и Тугуро-Чумиканском районах. И единичные случаи обнаружены в Солнечном, Ванинском и Охотском районах.

Коек в регионе достаточно, из 1849 существующих свободно 508. На домашнем лечении находится 4277 человек.

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