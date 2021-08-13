Уже не до шуток: в ЕАО введен режим ЧС федерального характера Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области вечером 13 августа введен режим ЧС федерального характера. Соответствующее решение принял министр МЧС России Евгений Зинчев.

- По обращению губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна на правительственной комиссии принято решение об отнесении чрезвычайной ситуации на территории Еврейской автономной области к чрезвычайной ситуации федерального характера, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

По последним данным в регионе из-за паводка подтопило пять муниципальных образований. В девяти населенных пунктах затопило 3 жилых дома, 1 объект топливно-энергетического комплекса, 3 подвальных помещения социально значимых объектов, 146 приусадебных участков, 180 дачных участков, 10 участков автомобильных дорог общей протяженностью 9,6 километра, а также 9902,2 гектара сельскохозяйственных земель. Людей экстренно эвакуируют прямо из затопленных участков. Кроме того, в разных частях области спасатели, военные и волонтеры отсыпают защитные дамбы.

Ранее, утром того же дня, в области ввели режим ЧС регионального характера. Распоряжение подписал губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

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