Теперь официально: объявлены кандидаты в госдуму и на пост губернатора Хабаровского края. Фото: избирательная комиссия Хабаровского края.

Практически месяц остается до дня выборов в Хабаровском крае. И только сейчас стало известно, за каких кандидатов жители региона смогут отдать свой голос.

Так, по информации избирательной комиссии Хабаровского края, из восьми претендентов на пост губернатора Хабаровского края примут участие только четверо:

- Михаил Дегтярев (ЛДПР);

- Марина Ким («Справедливая Россия – патриоты – за правду»);

- Бабек Мамедов («Родина»);

- Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Кандидатами в госдуму Федерального собрания РФ по Хабаровскому одномандатному избирательному округу № 69 стали:

- Борис Гладких («Единая Россия»);

- Игорь Глухов («Справедливая Россия – патриоты – за правду»);

- Валерий Корзунов («Новые люди»);

- Бабек Мамедов («Родина»);

- Сергей Матвеев («Российская партия свободы и справедливости»);

- Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);

- Петр Перевезенцев (КПРФ);

- Владимир Титоренко (КПРФ);

- Александр Федчишин (ЛДПР);

- Рюрик Фоминых («Яблоко»).

Кандидатами в госдуму Федерального собрания РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70 стали:

- Вадим Воеводин (КПРФ);

- Наталья Евдокимова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);

- Лариса Звиняцкая (КПРФ);

- Евгений Ильин («Новые люди»);

- Андрей Калганов («Родина»);

- Владимир Ниженковский («Партия роста»);

- Иван Пиляев (ЛДПР);

- Антон Плюснин («Справедливая Россия – патриоты – за правду»);

- Павел Симигин («Единая Россия»);

- Виктор Федореев («Яблоко»).

Голосовать жители региона будут с 8:00 до 20:00 часов три дня – 17, 18 и 19 сентября.

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