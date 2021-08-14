Стройматериалы из вторсырья могут появиться в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае во всю стараются снизить цену за квадратный метр. Так, например, одним из предложений для решения вопроса, выдвинутых Народным советом, стало создание производства стройматериалов из вторсырья.
- Переработку вторсырья активно развивают в жилищно-коммунальном хозяйстве. Пришло время строительства. При появлении, такое предприятие вполне может войти в строительный кластер, который хотят создать в регионе. Идею уже поддержали в профессиональном сообществе. Так как в крае образовался дефицит стройматериалов, появление собственного производства может закрыть потребность. Кроме того, есть проекты, нацеленные на увеличение выпуска кирпича и железобетонных изделий, - рассказала Наталья Лыскова, заместитель министра по экономическим вопросам краевого минстроя.
Кроме того, на совете предложили добывать железосодержащий концентрат для производства металлических конструкций.
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