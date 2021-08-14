Интеллектуальный «Краевой выходной» пройдет в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
В воскресенье, 15 августа, в регионе пройдет очередной «Краевой выходной». Мероприятия проведут сразу в нескольких учреждениях.
Так, в детской библиотеке-филиале №5 на улице Юности, 6Б организуют литературное путешествие «В страну невыученных уроков». Детей познакомят с произведением Лии Гераскиной, посмотрят мультик и соберут макет книги. Начнут в 11:00.
Также в 11:00 заработает музыкально-поэтическая гостиная «Наполним музыкой сердца» в филиале №7 на улице Жуковского, 4. Там ребят познакомят с поэтами авторской песни.
В это же время в библиотеке-филиале №10 на улице Профессора Даниловского, 29 проведут викторину «Мой флаг – моя гордость!». Главной темой станет предстоящий день российского флага.
А в 12:00 в библиотеке №2 на улице Герцена,10, проведут мульткросс «Мультфильмы из книг со всего света». Там детей обучат созданию мультфильмов.
Урок доброты «Меньшие братья просят о защите» проведут в филиале №4 на улице Оборонной, 14. Начнется все в 15:00.
Экскурсию об истории страны через музыку проведут в музыкальном музее «Мир говорящих машин» на улице Фрунзе, 50. Послушать настоящие записи голосов знаменитых политиков, писателей и артистов смогут все желающие. Начало в 14:00.
А в поселке Верхняя Эконь в 12:00 отпразднуют день села. Пройдет мероприятие с мастер-классами и интерактивными играми в центре этнографической культуры «Село Верхняя Эконь».
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