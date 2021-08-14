До 5,5 метров вырос Амур у Хабаровска за несколько дней Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вода заполоняет Хабаровский край. Так, на утро 14 августа Амур у Хабаровска достиг 5,5 метров. До опасной точки остается полметра.

Хуже всего обстановка сложилась в селе Корсаково-2. Там подтопило 20 приусадебных участков, 120 земельных и три дороги. Кроме того, в Хабаровском районе подтопило село Корсаково – 2 приусадебных и 2 земельных участка, село Виноградовку – один земельный участок и две дороги, в селе Князе-Волконское – 1 земельный участок. Также, по одному участку дорог затоплено в селах Воронежское-2, Елабуга, Красносельское, Мичуринское, Князе-Волконское, а в селе Кукан разрушен автомобильный мост.

Дорога затоплена в селах Гайтер, Маяк, Дада и участок между Дубовым Мысом и Гасси. Но там есть объезд.

Амур подрос и у Комсомольска-на-Амуре. Сейчас там уровень воды в реке достиг 456 сантиметров. Напомним, что 17-19 августа в Хабаровске прогнозируется подъем воды до 6-6,5 метра. А у Города юности до 6,5-7 метров река вырастет к 23-26 августа.

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