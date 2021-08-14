Погода в Хабаровске 15 августа 2021: без существенных осадков Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Второй выходной день в Хабаровском крае поднимет местным жителям настроение, ведь вновь будет тепло и без существенных осадков. Так, в Хабаровске днем температура поднимется от +25 до +27 градусов. А вот ночью будет холоднее – от 12 до 14 градусов тепла. Ветер прогнозируется юго-западного направления от 2 до 8 метров.

На юге воздух и вовсе прогреется до +29 градусов. Ветер ожидается южный от 5 до 10 метров. Такая же температура ожидается и в центральной части региона. Но ветер будет дуть в южном и юго-западном направлении от 4 до 10 метров.

В северных районах региона температура будет варьироваться от +19 до +29 градусов в дневное время. Осадков не будет. А ветер подует в южном и юго-западном направлениях от 3 до 10 метров.

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