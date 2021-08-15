Коронавирусом заболели 316 человек в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки, 14 августа, в регионе заболели 316 человек, а выздоровели – 339. Безусловно хорошая новость в том, что второй день подряд в крае не фиксируются смерти от ковида. До сих пор в тяжелом состоянии находятся 26 человек, при этом 17 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Наибольший прирост, как и всегда, в Хабаровске – 199 случаев. Сразу в четырех районах зафиксирован рост числа заболевших. Так, 29 новых пациентов появилось в районе имени Лазо, 28 в Комсомольске-на-Амуре, 25 в Николаевском районе и 19 в Хабаровском районе. Девять человек заболели в Советско-Гаванском районе, трое в Верхнебуреинском. Два случая выявили в Комсомольском районе и по одному в Ульчском и Вяземском.

Из 1849 развернутых кое свободными остаются 528. Дома лечение получают 4274 человека.

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