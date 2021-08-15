Нашел на рыбалке: в Хабаровском крае у местного жители нашли 200 граммов наркотиков Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Вяземском районе под статью «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» попал 45-летний местный житель. Информацию о хранении наркотиков сообщили в полицию неравнодушные местные.

В ходе оперативной работы, у мужчины нашли коноплю весом 200 граммов. При этом обвиняемый сообщил, что кусты дикорастущей конопли он увидел во время рыбалки и, недолго думая, забрал находку домой для личного использования.

Сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Пока он получил меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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