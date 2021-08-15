Магазинного вора поймали в Комсомольске-на-Амуре Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Комсомольске-на-Амуре поймали опытного преступники. В этот раз 30-летний вор вытащил с витрины магазина новенький гайковерт, стоимостью 20 тысяч рублей.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый зашел в один из магазинов Комсомольска под видом обычного покупателя. Поняв, что все продавцы увлечены другими покупателями, мужчина подошел к витрине, быстренько схватил инструмент и спрятал в свою сумку. Совершив кражу, мужчина спокойно собрался и ушел в неизвестном направлении. Трофей преступник отдал на хранение своему знакомому, чтобы потом выгодно продать. Полицейские пытаются изъять украденное.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Хабаровчанину избрана мера пресечения – обязательство о явке.

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