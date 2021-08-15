Плохой план: в Хабаровском крае группа воров орудовала на предприятии Фото: Евгения ГУСЕВА

В районе имени Лазо поймали одного участника преступной группы. Задержать удалось 29-летнего работника предприятия, с которого и вытаскивали стройматериалы. Он рассказал правоохранителям, что к воровству его подтолкнули двое новых знакомых. Они предложили украсть что-нибудь ценное, а он и согласился.

По информации пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, банда орудовала с июня 2021 года. За это время мужчины успели стащить и благополучно продать линолеум, ламинат и сантехнику. Вырученные с продажи деньги товарищи делили между собой и тратили на личные нужды.

Пока полицейские ищут остальных фигурантов дела, на 29-летнего мужчину уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Для парня избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.