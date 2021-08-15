Около 20 квартир получат медики в Хабаровском крае до конца года Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают оказывать поддержку медицинским работникам. Сейчас в служебных квартирах проживает 245 медиков. А 60 человек уже получили квартиры от нового жилья.

- До конца 2021 года медикам из специализированного государственного жилищного фонда Хабаровского края планируется представить еще 15-17 квартир, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Сейчас правительство региона рассматривает вопрос о разработке проектов и строительстве семи домов на 498 служебных квартир. При этом 363 из них передадут медикам.

Напомним, что по новым изменениям в краевом законодательстве, для приватизации служебного жилья необходимый стаж медработника сократили до 10 лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.