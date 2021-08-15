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Общество15 августа 2021 10:00

Около 20 квартир получат медики в Хабаровском крае до конца года

С 2020-го ключи от новых квартир уже вручили более 60 медработникам
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Около 20 квартир получат медики в Хабаровском крае до конца года

Около 20 квартир получат медики в Хабаровском крае до конца года

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают оказывать поддержку медицинским работникам. Сейчас в служебных квартирах проживает 245 медиков. А 60 человек уже получили квартиры от нового жилья.

- До конца 2021 года медикам из специализированного государственного жилищного фонда Хабаровского края планируется представить еще 15-17 квартир, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Сейчас правительство региона рассматривает вопрос о разработке проектов и строительстве семи домов на 498 служебных квартир. При этом 363 из них передадут медикам.

Напомним, что по новым изменениям в краевом законодательстве, для приватизации служебного жилья необходимый стаж медработника сократили до 10 лет.

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