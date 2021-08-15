Детский сад загорелся в Комсомольске-на-Амуре Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 15 августа, около 12:40 загорелась веранда здания детского сада №67 в Комсомольске-на-Амуре. По адресу Магистральное шоссе, 13 выехало 8 пожарных и 2 единицы техники.

Прибыв на место, пожарные обследовали здание и, убедившись, что никого нет, принялись тушить огонь. Пожар ликвидировали буквально за 20 минут. Оказалось, что загорелась отдельно стоящая веранда. Всего сгорело 12 квадратных метров.

- Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками государственного пожарного надзора МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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