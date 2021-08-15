Погода в Хабаровске 16 августа 2021: без существенных осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 августа жителей Хабаровского края ожидает теплая погода. За две недели до наступления осени в регионе вновь солнечно и без осадков. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

— В Хабаровске — без существенных осадков. Днем от +25 до +27 градусов. Ночью от +14 до +16. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

На юге края также возможен небольшой дождь, но ждать обильных осадков не придется. Днем воздух прогреется до + 29 градусов. Ночью до +15. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду.

В центральных районах также будет сухая и теплая погода. Столбики термометров днем поднимутся до отметки в +29 градусов. Ночью до + 16. Ветер южный, юго-западный 4-11 метров секунду.

На севере региона осадков не ожидается. Днем будет от +18 до +29 градусов. Ночью от +9 до +15. Ветер южный, юго-западный 4-11 метров секунду.

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