Количество заболевших коронавирусом в Хабаровском крае перешагнуло за 70 тысяч Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае на протяжении почти двух месяцев ежедневно коронавирус обнаруживается у чуть более чем трехсот человек. За минувшие сутки заболели 313 человек, сообщили в региональном минздраве.

- Выздоровели 313 человек, 2630 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ, один скончался. Сейчас в регионе развернуто 1849 коек для ковид-больных. Из них свободны 529, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 285 226 человек. Из них 228 461 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 70 187 случаев коронавируса:

63 933 человека выздоровели;

5592 находятся на лечении (1320 в стационаре, амбулаторно 4272);

662 человека умерло.

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