В Хабаровске появятся новый яхт-клуб и большой бассейн Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске появятся новый яхт-клуб, большой 50-метровый бассейн, залы для борьбы и бокса и лыжный стадион. Об этом рассказал в День физкультурника, 15 августа, начальник городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Александр Леонов. Он также поделился данными о том, где в столице края можно заняться спортом.

- Для всех желающих работает свыше 1320 спортивных объектов. Возводятся и новые современные комплексы, которые расположены в разных микрорайонах. Сдан в эксплуатацию Краевой центр единоборств по улице Пионерской, стадион «Заря 27» в поселке Горького. Реконструированы футбольные поля на стадионах «Заря» и «Юность», - сообщил Леонов.

За несколько последних лет у хабаровчан возрос интерес к спортивным занятиям. Все большее число желающих хочет сдать нормативы ГТО и стремится посещать тренажерные залы.

И это касается не только молодежи, но и людей в возрасте. Так, например, в минувшее воскресенье попробовать свои силы в тестах «От знака ГТО к Олимпийским медалям!» решили порядка 50 человек. Среди них 70-летний мужчина, который сумел пробежать двухкилометровую дистанцию за 10 минут и 24 секунды, а также сделал более 20 отжиманий.

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