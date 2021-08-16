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Происшествия16 августа 2021 3:45

Отомстила за расставание: хабаровчанка сожгла машину бывшего парня

Позже выяснилось, что авто ему не принадлежало, а самой девушке теперь грозит до пяти лет лишения свободы
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Отомстила за расставание: хабаровчанка сожгла машину бывшего парня

Отомстила за расставание: хабаровчанка сожгла машину бывшего парня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске девушка пойдет под суд за то, что сожгла машину, как она думала, своего экс-бойфренда. Юная особа хотела наказать парня за то, что тот бросил ее, сообщили в прокуратуре края.

- По версии следствия, в июне текущего года девушка на почве ревности решила отомстить бывшему парню за расставание с ней и поджечь его автомобиль. Она на автозаправочной станции приобрела бензин, ночью приехала на такси к дому молодого человека и подожгла машину, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Авто выгорело полностью, восстановить его оказалось невозможно.

Когда поджигательницу задержали, выяснилось, что машину ее экс-возлюбленный на время брал у своего брата. На девушку завели уголовное дело. Свою вину она отрицать не стала.

Вскоре над хабаровчанкой состоится суд. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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